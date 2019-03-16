"Балтика" обыграла "Спартак-2" благодаря дублю Саплинова

"Балтика" победила "Спартак-2" в матче 27-го тура Олимп-ФНЛ (2:0). Дублем отметился полузащитник Александр Саплинов.

"Балтика" набрала 31 очко и поднялась на 15-е место в турнирной таблице. "Спартак-2" с 37 баллами располагается на 9-й строчке.

Олимп - ФНЛ

27-й тур

"Балтика" (Калининград) - "Спартак-2" (Москва) - 2:0 (0:0)

Голы: Саплинов, 53 (1:0). Саплинов, 73 (2:0).

"Балтика" (Калининград): Помазан, Тишкин, Плопа, Магаль (Захаров, 79), Гасанов, Шаваев, Хадарцев (Глушков, 61), Саплинов, Дудиев, Причиненко, Дядюн (Кузьмичев, 61).

"Спартак-2" (Москва): Терешкин, Мамин, Гапонов, Воропаев, Маслов, Полубояринов, Фольмер (Мазуров, 78), Васильев, Тюнин, Бакаев, Прошляков (Лопатин, 73).

Предупреждения: Дядюн, 45+1. Бакаев, 52. Тишкин, 68. Тюнин, 71. Шаваев, 78. Васильев, 82. Лопатин, 90.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

16 марта. Калининград. Стадион "Калининград".

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