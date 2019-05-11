"Балтика" обыграла "СКА-Хабаровск" благодаря голу на первой минуте и покинула зону вылета

"Балтика" победила "СКА-Хабаровск" в матче 36-го тура Олимп-ФНЛ. Калининградский клуб смог покинуть зону вылета и подняться на 15-ю строчку. Единственный мяч "Балтика" забила на первой минуте встречи.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

36-й тур

"Балтика" (Калининград) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 1:0 (1:0)

Гол: Кузьмичев, 1.

"Балтика": Помазан, Гасанов (Крючков, 88), Плопа, Тишкин, Алибеков, Магаль, Глушков (Каленкович, 86), Шаваев, Саплинов (Дрогунов, 36), Дядюн, Кузьмичев.

"СКА-Хабаровск": Опарин, Суслов, Хомуха, Буйволов (Кабутов, 45+1), Квеквескири, Камеш, Никифоров (Ненахов, 68), Карасев, Казанков (Максименко, 64), Булия, Базелюк (Радченко, 77).

Предупреждения: Тишкин, 41. Квеквескири, 41. Казанков, 45+1. Кабутов, 60. Хомуха, 63.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

11 мая. Калининград. Стадион "Калининград".