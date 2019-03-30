"Балтика" обыграла "Химки" и покинула зону вылета. "Сочи" одолел "Мордовию"

"Балтика" взяла верх над "Химками" в матче 29-го тура Олимп-ФНЛ - 2:1. Калининградцы покинули зону вылета, поднявшись на 15-е место.

В другой встрече "Сочи" победил "Мордовию". Южане идут на третьем месте в таблице, на 3 очка отставая от занимающей второе место "Томи".

Первенство России

Олимп - ФНЛ

29-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "Сочи" - 0:2 (0:0)

Голы: Казаев, 61 (0:1). Барсов, 66 - с пенальти (0:2).

"Мордовия": Кобзев, Сухарев, Ятченко, Лебедев, Климов, Мухаметшин (Деревягин, 67), Дворецков (Соболев, 80), Петров, Орлов (Поярков, 70), Адаев (Ермаков, 71), Киреев.

"Сочи": Заболотный, Юрганов, Миладинович, Почивалин (Маргасов, 79), Калугин, Казаев, Лагатор (Косянчук, 69), Бурмистров, Горбунов, Касаев (Обольский, 53), Барсов (Альфред, 71).

Предупреждения: Лагатор, 50. Адаев, 54. Петров, 56. Киреев, 65. Косянчук, 78. Соболев, 86.

Удаление: Ятченко, 57.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

30 марта. Саранск. Стадион "Мордовия Арена".

"Балтика" (Калининград) - "Химки" - 2:1 (1:1)

Голы: Алиев, 27 (0:1). Дядюн, 43 (1:1). Саплинов, 90+3 (2:1).

"Балтика": Помазан, Каленкович (Лапин, 85), Плопа (Крючков, 11), Магаль (Глушков, 74), Гасанов, Шаваев, Хадарцев, Саплинов, Дудиев, Причиненко, Дядюн (Кузьмичев, 81).

"Химки": Пузин, Филин, Данилкин, Тихий, Алисейко, Корян, Кухарчук (Петрусев, 69), Рязанцев, Ланин, Барков (Манзон, 84), Алиев (Боженов, 66).

Предупреждения: Крючков, 44. Рязанцев, 57. Хадарцев, 62. Саплинов, 90+2.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

30 марта. Калининград. Стадион "Калининград".