«Балтика» обыграла «Акрон» и вышла на второе место в ФНЛ

«Балтика» победила «Акрон» в 6-м туре Олимп-ФНЛ — 1:0. Калининградский клуб вышел на второе место в турнирной таблице.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

6-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Акрон» (Тольятти) — 1:0 (1:0)

Гол: Альшин, 45+1.

«Балтика»: Бориско, Мещанинов, Тишкин, Альшин (Демьянов, 90), Кузьмин (Чочиев, 60), Казаев, Кашчелан, Дудиев (Маклаков, 81), Макарчук, Шаваев, Аллеф (Маркин, 60).

«Акрон»: Гойло, Дудиков, Друковский, Елеев (Иванников, 81), Магадиев, Садыков, Газданов (Босов, 78), Герюгов (Морозов, 46), Пьянченко (Малаховский, 67), Потапов, Вахтеев (Делькин, 46).

Предупреждения: Садыков, 9. Волков, 34. Потапов, 56. Дудиков, 59. Друковский, 89.

Удаление: Садыков, 42.

Судья: Сафьян (Москва).

30 августа. Калининград. Стадион «Балтика».