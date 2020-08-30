«Балтика» обыграла «Акрон» и вышла на второе место в ФНЛ
«Балтика» победила «Акрон» в 6-м туре Олимп-ФНЛ — 1:0. Калининградский клуб вышел на второе место в турнирной таблице.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
6-й тур
«Балтика» (Калининград) — «Акрон» (Тольятти) — 1:0 (1:0)
Гол: Альшин, 45+1.
«Балтика»: Бориско, Мещанинов, Тишкин, Альшин (Демьянов, 90), Кузьмин (Чочиев, 60), Казаев, Кашчелан, Дудиев (Маклаков, 81), Макарчук, Шаваев, Аллеф (Маркин, 60).
«Акрон»: Гойло, Дудиков, Друковский, Елеев (Иванников, 81), Магадиев, Садыков, Газданов (Босов, 78), Герюгов (Морозов, 46), Пьянченко (Малаховский, 67), Потапов, Вахтеев (Делькин, 46).
Предупреждения: Садыков, 9. Волков, 34. Потапов, 56. Дудиков, 59. Друковский, 89.
Удаление: Садыков, 42.
Судья: Сафьян (Москва).
30 августа. Калининград. Стадион «Балтика».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/