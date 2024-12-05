«Балтика» объявила об уходе защитника Малярова
«Балтика» расторгла контракт с защитником Кириллом Маляровым, сообщает пресс-служба клуба.
27-летний россиянин выступал за калининградский клуб с 2022 года. Ранее он играл за «Пари НН», «Волгу», «Ротом» и «Шахтер» из Караганды.
За «Балтику» Маляров провел 73 матча, забил 3 гола и сделал 9 результативных передач. Его контракт с клубом истекал летом 2025 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|21
|13
|6
|2
|29-13
|45
|
2
|Торпедо
|21
|11
|10
|0
|39-16
|43
|
3
|Урал
|21
|10
|7
|4
|31-21
|37
|
4
|Сочи
|21
|10
|7
|4
|36-21
|37
|
5
|Черноморец
|21
|11
|3
|7
|31-27
|36
|
6
|Арсенал
|21
|6
|12
|3
|18-16
|30
|
7
|Ротор
|21
|7
|9
|5
|18-16
|30
|
8
|СКА-Хаб.
|21
|7
|8
|6
|28-30
|29
|
9
|Чайка
|21
|6
|10
|5
|24-23
|28
|
10
|Енисей
|21
|8
|3
|10
|23-26
|27
|
11
|Нефтехимик
|21
|6
|8
|7
|20-21
|26
|
12
|Родина
|21
|5
|9
|7
|19-22
|24
|
13
|КАМАЗ
|21
|6
|4
|11
|18-19
|22
|
14
|Шинник
|21
|4
|9
|8
|13-21
|21
|
15
|Уфа
|21
|5
|5
|11
|22-31
|20
|
16
|Сокол
|21
|4
|7
|10
|11-26
|19
|
17
|Алания
|21
|4
|6
|11
|12-24
|18
|
18
|Тюмень
|21
|3
|3
|15
|16-35
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.03
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|1.03
|00:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|1.03
|00:00
|
Ротор – Урал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Сочи – Сокол
|- : -
|1.03
|00:00
|
Чайка – Уфа
|- : -
|1.03
|00:00
|
Черноморец – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мартин Секулич
Урал
|8
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|7
|П
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|5
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
|
Алексей Татаев
Алания
|19
|1
|5
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