«Балтика» объявила об уходе защитника Малярова

«Балтика» расторгла контракт с защитником Кириллом Маляровым, сообщает пресс-служба клуба.

27-летний россиянин выступал за калининградский клуб с 2022 года. Ранее он играл за «Пари НН», «Волгу», «Ротом» и «Шахтер» из Караганды.

За «Балтику» Маляров провел 73 матча, забил 3 гола и сделал 9 результативных передач. Его контракт с клубом истекал летом 2025 года.