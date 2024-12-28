«Балтика» объявила об уходе защитника Калачева

«Балтика» объявила об уходе 24-летнего защитника Ильи Калачева.

«Трудовой договор между футбольным клубом «Балтика» и Ильей Калачевым расторгнут по соглашению сторон. Калачев пополнил ряды Балтийцев в июле. За это время защитник принял участие в двух матчах. За «Балтику — БФУ. им. И.Канта» Илья провел три встречи», — сообщает клубная пресс-служба.

В прошлом Калачев выступал за молодежную команду московского «Динамо», а также представлял «Томь», «Нефтехимик» и «Олимп-Долгопрудный».