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Сегодня, 14:24

«Балтика» объявила об уходе защитника Калачева

Камила Абдурахманова
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«Балтика» объявила об уходе 24-летнего защитника Ильи Калачева.

«Трудовой договор между футбольным клубом «Балтика» и Ильей Калачевым расторгнут по соглашению сторон. Калачев пополнил ряды Балтийцев в июле. За это время защитник принял участие в двух матчах. За «Балтику — БФУ. им. И.Канта» Илья провел три встречи», — сообщает клубная пресс-служба.

В прошлом Калачев выступал за молодежную команду московского «Динамо», а также представлял «Томь», «Нефтехимик» и «Олимп-Долгопрудный».

Источник: Telegram-канал «Балтики»
ФК Балтика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
 - : -
1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
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