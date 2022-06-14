«Балтика» объявила об уходе нападающего Гелояна

Нападающий Ишлан Гелоян покинул «Балтику» по истечении контракта, информирует пресс-служба калининградского клуба.

«Ишхан отличался хорошей техникой, хлестким ударом, неуступчивостью в борьбе, неоднократно входил в символические сборные туров ФНЛ, призывался в состав национальной сборной Армении. Благодарим футболиста за его вклад в победы «Балтики» и желаем успешного продолжения карьеры», — говорится в Telegram-канале клуба.

29-летний армянский нападающий провел 33 матча за клуб в текущем сезоне, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

В сезоне-2021/22 ФНЛ «Балтика» заняла 10-е место, набрав 58 очков в 38 турах.