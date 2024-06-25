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Сегодня, 16:23

«Балтика» объявила об уходе Джанаева и Жирова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Балтики» Сослан Джанаев и защитник Александр Жиров покинули команду, сообщает пресс-служба калининградцев.

Контракты обоих игроков истекли по окончании сезона-2023/24.

Футболисты перешли в «Балтику» летом прошлого года. В активе 37-летнего Джанаева четыре матча, в которых он пропустил четыре мяча и один раз отыграл на ноль. 33-летний Жиров провел 28 игр, не отличившись результативными действиями.

В минувшем сезоне «Балтика» заняла предпоследнее место в РПЛ и вылетела в первую лигу.

Источник: ФК «Балтика»
Александр Жиров
Сослан Джанаев
Футбол
ФК Балтика
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
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Алания – Динамо Мх
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Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
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