«Балтика» объявила об уходе Джанаева и Жирова

Голкипер «Балтики» Сослан Джанаев и защитник Александр Жиров покинули команду, сообщает пресс-служба калининградцев.

Контракты обоих игроков истекли по окончании сезона-2023/24.

Футболисты перешли в «Балтику» летом прошлого года. В активе 37-летнего Джанаева четыре матча, в которых он пропустил четыре мяча и один раз отыграл на ноль. 33-летний Жиров провел 28 игр, не отличившись результативными действиями.

В минувшем сезоне «Балтика» заняла предпоследнее место в РПЛ и вылетела в первую лигу.