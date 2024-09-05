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Сегодня, 16:28

«Балтика» объявила об отставке тренера Грищенко

Руслан Минаев
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Главный тренер «Балтики» Александр Грищенко покинул свой пост, сообщает клубная пресс-служба.

Договор между сторонами расторгнут по взаимному согласию.

«Сегодня Александр Александрович провел заключительную тренировку в «Балтике» и тепло попрощался с командой. Мы благодарим Александра Александровича за работу в «Балтике». Спасибо за профессионализм и добросовестное отношение к работе», — говорится в сообщении клуба.

34-летний специалист возглавлял «Балтику» с июня 2024 года. Клуб под его руководством одержал 3 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение.

Ранее сообщалось, что переговоры с «Балтикой» ведет Андрей Талалаев.

Футбол
ФК Балтика
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«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
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 Арсенал 8 5 3 0 7-2 18
2
 Урал 8 5 2 1 14-6 17
3
 Торпедо 8 4 4 0 12-5 16
4
 Чайка 8 3 4 1 12-7 13
5
 Сочи 8 4 1 3 13-10 13
6
 Балтика 8 3 4 1 8-6 13
7
 Ротор 8 3 3 2 7-5 12
8
 Нефтехимик 8 3 3 2 9-9 12
9
 Родина 8 2 5 1 8-7 11
10
 Сокол 8 2 5 1 6-5 11
11
 Енисей 8 3 0 5 6-9 9
12
 КАМАЗ 8 2 2 4 6-6 8
13
 Алания 8 2 2 4 5-6 8
14
 Черноморец 8 2 2 4 10-13 8
15
 Уфа 8 1 3 4 8-12 6
16
 Шинник 8 1 3 4 2-7 6
17
 Тюмень 8 1 2 5 5-12 5
18
 СКА-Хаб. 8 1 2 5 4-15 5
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7.09 17:30
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