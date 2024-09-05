«Балтика» объявила об отставке тренера Грищенко
Главный тренер «Балтики» Александр Грищенко покинул свой пост, сообщает клубная пресс-служба.
Договор между сторонами расторгнут по взаимному согласию.
«Сегодня Александр Александрович провел заключительную тренировку в «Балтике» и тепло попрощался с командой. Мы благодарим Александра Александровича за работу в «Балтике». Спасибо за профессионализм и добросовестное отношение к работе», — говорится в сообщении клуба.
34-летний специалист возглавлял «Балтику» с июня 2024 года. Клуб под его руководством одержал 3 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение.
Ранее сообщалось, что переговоры с «Балтикой» ведет Андрей Талалаев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|8
|5
|3
|0
|7-2
|18
|
2
|Урал
|8
|5
|2
|1
|14-6
|17
|
3
|Торпедо
|8
|4
|4
|0
|12-5
|16
|
4
|Чайка
|8
|3
|4
|1
|12-7
|13
|
5
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|13-10
|13
|
6
|Балтика
|8
|3
|4
|1
|8-6
|13
|
7
|Ротор
|8
|3
|3
|2
|7-5
|12
|
8
|Нефтехимик
|8
|3
|3
|2
|9-9
|12
|
9
|Родина
|8
|2
|5
|1
|8-7
|11
|
10
|Сокол
|8
|2
|5
|1
|6-5
|11
|
11
|Енисей
|8
|3
|0
|5
|6-9
|9
|
12
|КАМАЗ
|8
|2
|2
|4
|6-6
|8
|
13
|Алания
|8
|2
|2
|4
|5-6
|8
|
14
|Черноморец
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
15
|Уфа
|8
|1
|3
|4
|8-12
|6
|
16
|Шинник
|8
|1
|3
|4
|2-7
|6
|
17
|Тюмень
|8
|1
|2
|5
|5-12
|5
|
18
|СКА-Хаб.
|8
|1
|2
|5
|4-15
|5
|7.09
|11:30
|
Урал – Ротор
|- : -
|7.09
|15:00
|
Шинник – Уфа
|- : -
|7.09
|17:00
|
Алания – Сочи
|- : -
|7.09
|17:30
|
КАМАЗ – Черноморец
|- : -
|8.09
|18:00
|
Нефтехимик – Енисей
|- : -
|9.09
|19:00
|
Торпедо – Арсенал
|- : -
|9.09
|20:00
|
Родина – Сокол
|- : -
|9.09
|20:15
|
Балтика – Тюмень
|- : -
|10.09
|16:00
|
СКА-Хаб. – Чайка
|- : -
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|7
|1
|1
|
|
Никита Капленко
Сокол
|4
|1
|0
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|6
|1
|0