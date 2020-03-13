«Балтика» обратится к РФС с призывом приостановить чемпионат России

Председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков призвал клубы ФНЛ поддержать его и выступить за приостановку матчей первенства. Он считает, что ограничения на посещение стадионов ставят клубы в неравные условия, так как введены не во всех регионах.

«Балтика» в пятницу обратится с таким предложением в Российский футбольный союз (РФС) и ФНЛ.



Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил на оперативном совещании регионального правительства, что домашний матч «Балтики» против «Армавира» в первенстве ФНЛ 15 марта пройдет без зрителей.

«Балтика» получила протокол решения областного оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, что из-за сложившейся ситуации ему придется играть при пустых трибунах.



— Мы понимаем, что нет никакого смысла проводить матч без болельщиков. И, на наш взгляд, было бы целесообразным приостановить чемпионат, как это сделано в Лиге чемпионов и в других европейских национальных турнирах, — цитирует РБК Шендерюка-Жидкова. — Получается, в Калининграде мы играем без болельщиков, а в благоприятном регионе с болельщиками?

Понимаем и разделяем обеспокоенность властей, но давайте приостановим чемпионат. Мы бы попросили поддержки клубов, в особенности которые испытывают похожие сложности. Российский чемпионат должен быть приостановлен.