«Балтика» — «Нефтехимик»: видеообзор матча Первой лиги

«Балтика» дома сыграла вничью с «Нефтехимиком» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Балтика» занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ с 21 очком в 13 матчах. «Нефтехимик» идет на девятой строчке с 17 очками в 13 играх.