«Балтика» сыграла вничью с «Нефтехимиком» и возглавила первую лигу

«Балтика» дома сыграла вничью с «Нефтехимиком» в 13-м туре первой лиги — 2:2.

В составе хозяев забили Гедеон Гузина и Дмитрий Барков. У гостей отличились Мераби Уридия и Артем Котик.

«Балтика» набрала 26 очков и возглавила первую лигу. «Нефтехимик» поднялся на 11-е место с 16 очками.

«Енисей» обыграл в гостях «Родину» — 2:0.

Голы на счету Андрея Окладникова и Александра Ломакина.

«Енисей» поднялся на 4-е место с 23 очками. «Родина» — 17-я с 8 очками.