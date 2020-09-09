«Балтика» на выезде обыграла «Спартак-2» и обошла его в таблице

«Балтика» обыграла «Спартак-2» в 8-м туре Олимп-ФНЛ — 2:0. Клуб из Калининграда обошел дубль красно-белых в таблице и поднялся на третье место. «Спартак-2» идет четвертым, отставая на 1 очко.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

8-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Балтика» (Калининград) — 0:2 (0:1)

Голы: Альшин, 26 (0:1). Казаев, 52 (0:2).

«Спартак-2»: Акмурзин, Голосов (Воропаев, 68), Гапонов (Литвинов, 68), Миронов, Дьяков, Оганесян, Бакалюк (Муминов, 79), Маркитесов (Осмоловский, 68), Игнатов, Денисов, Кожедуб.

«Балтика»: Латышонок, Тишкин, Маклаков, Мещанинов, Альшин (Чочиев, 67), Кузьмин (Мусаев, 59), Казаев, Кашчелан, Демьянов (Шаваев, 67), Дудиев (Наилсон, 88), Аллеф (Маркин, 70).

Предупреждения: Дьяков, 11. Голосов, 20. Кашчелан, 24. Маклаков, 38. Демьянов, 41. Мещанинов, 65. Оганесян, 65.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

9 сентября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».