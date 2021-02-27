«Балтика» обыграла «Краснодар-2»
«Балтика» выиграла у «Краснодара-2» (2:0) в матче 27-го тура Олимп-ФНЛ.
В составе победителей отличились Ян Казаев и Ишхан Гелоян. «Балтика» набрала 43 очка и занимает восьмое место. У «Краснодара-2» 29 очков и 17-я позиция.
Олимп — ФНЛ
27-й тур
«Балтика» (Калининград) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 2:0 (0:0)
Голы: Казаев, 52 (1:0). Гелоян, 56 (2:0).
Нереализованный пенальти: Маркин, 50 (вратарь)
«Балтика»: Латышонок, Мещанинов, Маклаков, Юрганов, Ковалев, Альшин (Джамилов, 67), Кузьмин (Валенсия, 71), Гелоян, Казаев (Аллеф, 85), Кашчелан (Шаваев, 76), Маркин (Маркович, 71).
«Краснодар-2»: Ещенко, Литвинов, Бочко (Корнюшин, 31), Ивашин, Иванов, Черников, Мацукатов, Сперцян, Халназаров (Рзаев, 73), Сабуа (Воротников, 62), Кутовой (Пелих, 84).
Предупреждения: Иванов, 12. Кашчелан, 28. Корнюшин, 64. Черников, 75. Джамилов, 77. Казаев, 84. Литвинов, 90.
Удаление: Корнюшин, 80.
Судья: Фролов (Москва).
27 февраля. Калининград. Стадион «Калининград».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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