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«Балтика» обыграла «Краснодар-2»

20:00
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«Балтика» выиграла у «Краснодара-2» (2:0) в матче 27-го тура Олимп-ФНЛ.

В составе победителей отличились Ян Казаев и Ишхан Гелоян. «Балтика» набрала 43 очка и занимает восьмое место. У «Краснодара-2» 29 очков и 17-я позиция.

Олимп — ФНЛ

27-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 2:0 (0:0)

Голы: Казаев, 52 (1:0). Гелоян, 56 (2:0).

Нереализованный пенальти: Маркин, 50 (вратарь)

«Балтика»: Латышонок, Мещанинов, Маклаков, Юрганов, Ковалев, Альшин (Джамилов, 67), Кузьмин (Валенсия, 71), Гелоян, Казаев (Аллеф, 85), Кашчелан (Шаваев, 76), Маркин (Маркович, 71).

«Краснодар-2»: Ещенко, Литвинов, Бочко (Корнюшин, 31), Ивашин, Иванов, Черников, Мацукатов, Сперцян, Халназаров (Рзаев, 73), Сабуа (Воротников, 62), Кутовой (Пелих, 84).

Предупреждения: Иванов, 12. Кашчелан, 28. Корнюшин, 64. Черников, 75. Джамилов, 77. Казаев, 84. Литвинов, 90.

Удаление: Корнюшин, 80.

Судья: Фролов (Москва).

27 февраля. Калининград. Стадион «Калининград».

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