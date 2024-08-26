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Сегодня, 08:12

«Балтика» — КАМАЗ: видеообзор матча первой лиги

Виктория Кравченко
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«Балтика» на своем поле одержала победу над КАМАЗом в матче 7-го тура первой лиги — 1:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Балтика» (10 очков) поднялась на восьмое место в первой лиге. КАМАЗ (7) идет 13-м в турнирной таблице.

Первая лига
ФК Балтика
ФК КАМАЗ
0
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«Чайка» — «Енисей»: видеообзор матча первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 7 4 3 0 6-2 15
2
 Урал 7 4 2 1 11-5 14
3
 Торпедо 7 3 4 0 11-5 13
4
 Чайка 7 3 3 1 12-7 12
5
 Нефтехимик 7 3 2 2 9-9 11
6
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
7
 Сочи 7 3 1 3 10-10 10
8
 Балтика 7 2 4 1 6-5 10
9
 Сокол 7 2 4 1 6-5 10
10
 Енисей 7 3 0 4 5-7 9
11
 Родина 6 2 3 1 4-3 9
12
 Алания 7 2 2 3 4-3 8
13
 КАМАЗ 7 2 1 4 6-6 7
14
 Черноморец 7 2 1 4 8-11 7
15
 Уфа 7 1 3 3 8-11 6
16
 Тюмень 7 1 2 4 5-9 5
17
 Шинник 7 1 2 4 2-7 5
18
 СКА-Хаб. 7 1 2 4 4-14 5
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34 тур
23.08 15:00
СКА-Хаб. – Сокол
 2 : 2
23.08 17:30
Тюмень – Арсенал
 0 : 0
24.08 16:00
Шинник – Алания
 1 : 0
24.08 18:00
Нефтехимик – Урал
 1 : 1
25.08 12:00
Уфа – Сочи
 3 : 4
25.08 17:00
Торпедо – Черноморец
 1 : 1
25.08 19:00
Балтика – КАМАЗ
 1 : 0
25.08 19:00
Чайка – Енисей
 2 : 0
26.08 19:30
Родина – Ротор
 - : -
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Руслан Барт

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