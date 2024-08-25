«Балтика» и КАМАЗ встретятся в матче 7-го тура Первой лиги. Игра состоится на «Ростех Арене» в Калининграде, начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

Трансляция, которая будет доступна на сайте matchtv.ru, начнется за 10 минут до игры. Встреча в прямом эфире также будет показана в официальной группе Первой лиги во «ВКонтакте».

КАМАЗ и «Балтика» набрали по семь очков в первых шести турах. В сезоне-2023/24 «Балтика» играла в Российской премьер-лиге, где заняла предпоследнее, 15-е место, набрав 26 очков в 30 матчах. КАМАЗ завершил сезон на 12-й строчке турнирной таблицы Первой лиги, клуб набрал 41 балл в 34 турах.

Полностью расписание и результаты предыдущих туров Первой лиги доступны в разделе лиги на сайте «СЭ».

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