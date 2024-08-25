«Балтика» победила КАМАЗ в первой лиге

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«Балтика» на своем поле одержала победу над КАМАЗом в матче 7-го тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 87-й минуте забил Кирилл Никишин.

«Балтика» (10 очков) поднялась на восьмое место в первой лиге. КАМАЗ (7) идет 13-м в турнирной таблице.

В параллельном матче «Чайка» дома переиграла «Енисей» (2:0). Отличились Александр Нестеров (22-я минута) и Александр Хохлачев (72-я).