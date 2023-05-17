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Сегодня, 17:07

«Балтика» и «Рубин» получили лицензии РФС-1, «Алании» отказано

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футболисты &amp;quot;Балтики&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Балтика&quot;

«Балтика» и «Рубин» первыми из клубов Первой лиги получили лицензию РФС-1, позволяющую выступать в следующем сезоне РПЛ, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, «Алании» отказано в выдаче лицензии из-за отсутствия стадиона в Северной Осетии.

Рассмотрение вопросы о выдаче лицензий РФС-1 «Енисею» и «Волгарю», претендующих на право сыграть в переходных матчах, отложили на 18 мая. Красноярцы должны предоставить утвержденный бюджет для премьер-лиги, а астраханцы — дорожную карту, чтобы стадион получил сертификат первой категории.

Заседания по остальным клубам, претендующим на выход РПЛ, пройдут завтра.

Также «Уфа» не получила лицензию РФС-2, позволяющую играть в Первой лиге. Вопрос по уфимскому клубу перенесен на 22 мая — последний день работы комиссии. У клуба из Башкирии отсутствует подтвержденный бюджет.

После 31 тура в нынешнем сезоне Первой лиги «Балтика» с 64 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая «Рубин» на два балла. Третье место с 55 очками занимает «Алания», а четвёртое место — «Еснисей» с 49 баллами.

Источник: https://metaratings.ru/news/baltika-i-rubin-poluchili-licenzii-rfs-1-alanii-otkazano-251804/
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«Балтика» реализовала более 32 тысяч билетов на матч против «Рубина»

Гендир «Алании» прокомментировал решение РФС не выдавать клубу лицензию для участия в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 31 17 13 1 53-25 64
2
 Рубин 31 17 11 3 50-27 62
3
 Алания 31 15 10 6 51-33 55
4
 Енисей 31 12 13 6 39-33 49
5
 Динамо Мх 31 12 10 9 24-23 46
6
 Родина 31 12 9 10 39-36 45
7
 Волгарь 31 11 11 9 37-32 44
8
 Арсенал 31 11 8 12 37-38 41
9
 КАМАЗ 31 10 11 10 34-33 41
10
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
11
 Нефтехимик 31 10 10 11 28-31 40
12
 Акрон 31 8 15 8 32-35 39
13
 СКА-Хаб. 31 9 11 11 42-38 38
14
 Велес 31 9 6 16 31-46 33
15
 Кубань 31 8 9 14 32-36 33
16
 Уфа 31 7 8 16 33-42 29
17
 Волга 31 5 11 15 21-40 26
18
 Краснодар-2 31 5 7 19 20-52 22
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.05 18:00
Акрон – Алания
 - : -
20.05 09:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 - : -
20.05 13:00
Енисей – Нефтехимик
 - : -
20.05 14:00
Уфа – КАМАЗ
 - : -
20.05 16:00
Динамо Мх – Волга
 - : -
20.05 19:30
Краснодар-2 – Велес
 - : -
20.05 21:30
Балтика – Рубин
 - : -
21.05 14:00
Родина – Кубань
 - : -
21.05 17:00
Арсенал – Шинник
 - : -
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 13
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 11
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 10
Александр Зотов

Александр Зотов

Рубин

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 29 1 3
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 28 1 10
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