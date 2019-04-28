"Балтика" сыграла вничью с "Армавиром" (1:1) в матче 34-го тура Олимп-ФНЛ. У хозяев отличился Алихан Шаваев, у гостей - Азамат Гурфов.

"Балтика" набрала 38 очков и занимает 16-е место. У "Армавира" 37 очков и 17-я позиция.

Олимп - ФНЛ

34-й тур

"Балтика" (Калининград) - "Армавир" - 1:1 (1:0)

Голы: Шаваев, 19 (1:0). Гурфов, 66 (1:1).

"Балтика": Помазан, Плопа, Тишкин, Магаль (Каленкович, 61), Алибеков, Шаваев, Хадарцев (Захаров, 60), Саплинов, Причиненко, Портнягин (Дядюн, 46), Кузьмичев (Дрогунов, 76).

"Армавир": Руденок, Мирошниченко, Кутин, Тен, Таказов, Лусикян, Падерин (Поляков, 64), Гурфов, Безлихотнов (Романенко, 87), Суханов (Клопков, 89), Синявский (Мичуренков, 75).

Предупреждения: Мирошниченко, 23. Суханов, 32. Магаль, 50. Тен, 50. Падерин, 64.

Судья: Панин (Московская область).

28 апреля. Калининград. Стадион "Калининград".