«Балтика» — «Черноморец»: видеообзор матча первой лиги

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«Балтика» выиграла у «Черноморца» в матче 4-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0. Дубль оформил Алекс Фернандес.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале Первой лиги.

«Балтика» набрала 6 очков и занимает 8-е место в таблице первой лиги. «Черноморец» потерпел 3-е поражение в 4 матчах — 3 очка.