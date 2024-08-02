«Балтика» победила «Черноморец» в первой лиге
«Балтика» дома обыграла «Черноморец» в матче 4-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.
У хозяев дубль оформил Алекс Фернандес.
«Балтика» набрала 6 очков и занимает 8-е место в таблице первой лиги. «Черноморец» потерпел 3-е поражение в 4 матчах — 3 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|3
|3
|0
|0
|3-0
|9
|
2
|Чайка
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
3
|Торпедо
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|
4
|Сокол
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|
5
|Родина
|3
|2
|1
|0
|2-0
|7
|
6
|Урал
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
7
|Нефтехимик
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
8
|Балтика
|4
|1
|3
|0
|4-2
|6
|
9
|Ротор
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
10
|Алания
|3
|1
|1
|1
|1-1
|4
|
11
|Тюмень
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
12
|Енисей
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|
13
|Черноморец
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
14
|СКА-Хаб.
|3
|1
|0
|2
|2-6
|3
|
15
|Уфа
|4
|0
|3
|1
|4-5
|3
|
16
|Сочи
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
17
|КАМАЗ
|3
|0
|0
|3
|1-4
|0
|
18
|Шинник
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|2.08
|17:30
|
Уфа – Тюмень
|2 : 2
|2.08
|20:00
|
Балтика – Черноморец
|2 : 0
|3.08
|15:00
|
Торпедо – Чайка
|- : -
|3.08
|16:00
|
СКА-Хаб. – Алания
|- : -
|3.08
|16:00
|
Урал – Сокол
|- : -
|4.08
|17:30
|
Шинник – Сочи
|- : -
|4.08
|18:00
|
Нефтехимик – Ротор
|- : -
|4.08
|20:00
|
Родина – КАМАЗ
|- : -
|5.08
|19:00
|
Арсенал – Енисей
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|2
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|2
|
|
Егор Карпицкий
Сокол
|2
|П
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Максим Воронов
Урал
|1
|
|
Александр Иваньков
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|1
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|3
|1
|0
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|4
|1
|0
Новости