«Балтика» победила «Черноморец» в первой лиге

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«Балтика» дома обыграла «Черноморец» в матче 4-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

У хозяев дубль оформил Алекс Фернандес.

«Балтика» набрала 6 очков и занимает 8-е место в таблице первой лиги. «Черноморец» потерпел 3-е поражение в 4 матчах — 3 очка.