«Балтика» — «Чайка»: видеообзор матча

«Балтика» на своем поле разгромила «Чайку» в матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги — 4:0.

«Балтика» (56 очков) одержала третью победу подряд и продолжает лидировать в первой лиге. Команда Андрея Талалаева снова оторвалась от «Торпедо» на 5 очков.

«Чайка» (30) идет 12-й в турнирной таблице.