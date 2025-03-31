Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

«Балтика» — «Чайка»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Балтика» на своем поле разгромила «Чайку» в матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги — 4:0.

«Балтика» (56 очков) одержала третью победу подряд и продолжает лидировать в первой лиге. Команда Андрея Талалаева снова оторвалась от «Торпедо» на 5 очков.

«Чайка» (30) идет 12-й в турнирной таблице.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК Чайка (Песчанокопское)
Читайте также
«Динамо» все-таки увольняет Тамбиева. К этому все шло с момента его назначения
«Воплями сделал себе имя». Губерниев ответил на критику Родниной — заявил, что продолжит кричать в эфире
Визы не дадут? Безопасность не гарантирована? Что делать с плей-офф в КХЛ? Четыре вопроса после разбана России в хоккее
Популярное видео
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ротор» — «Родина»: видеообзор матча

Кононов: «Игра с «Арсеналом» имела для «Торпедо» огромное значение»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 16 14 1 1 48-15 43
2
 Сочи 16 10 2 4 26-17 32
3
 Урал 16 9 4 3 27-11 31
4
 Торпедо 16 8 5 3 28-13 29
5
 Спартак Кс 16 8 4 4 22-16 28
6
 Велес 17 8 4 5 21-20 28
7
 Шинник 16 5 8 3 20-17 23
8
 Волга 17 6 4 7 22-23 22
9
 Уфа 16 5 7 4 18-15 22
10
 Ротор 16 5 5 6 23-18 20
11
 Арсенал 16 5 4 7 19-33 19
12
 Челябинск 16 5 3 8 21-26 18
13
 Ленинградец 16 4 5 7 15-26 17
14
 КАМАЗ 16 3 5 8 20-28 14
15
 Енисей 16 3 5 8 16-33 14
16
 Нефтехимик 16 4 1 11 11-24 13
17
 СКА-Хабаровск 16 3 4 9 20-28 13
18
 Текстильщик 16 2 5 9 12-26 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
7.11 16:00 Арсенал – Челябинск - : -
7.11 17:00 Торпедо – Нефтехимик - : -
7.11 17:00 Шинник – Уфа - : -
8.11 09:45 Енисей – Сочи - : -
8.11 10:00 СКА-Хабаровск – Текстильщик - : -
8.11 11:30 Урал – Волга - : -
8.11 16:00 Ротор – Ленинградец - : -
8.11 20:00 Спартак Кс – Нижний Новгород - : -
9.11 19:30 Велес – КАМАЗ - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 14
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 10
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Николай Калинский
Николай Калинский

Нижний Новгород

 6
Кирилл Корольков
Кирилл Корольков

Велес

 6
И К Ж
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 14 1 5
Ярослав Гребенкин
Ярослав Гребенкин

СКА-Хабаровск

 7 1 4
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 11 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости