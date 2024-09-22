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Сегодня, 08:00

«Балтика» — «Арсенал»: видеообзор матча Первой лиги

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Балтика» дома сыграла вничью с «Арсеналом» в матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Балтика» занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ с 17 очками.

«Арсенал» идет на 1-й строчке с 23 очками.

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Балтика
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1
 Арсенал 11 6 5 0 10-4 23
2
 Урал 11 6 3 2 17-8 21
3
 Торпедо 11 5 6 0 17-9 21
4
 Чайка 11 4 5 2 15-10 17
5
 Родина 11 4 5 2 12-10 17
6
 Балтика 11 4 5 2 11-9 17
7
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8
 Сочи 11 4 4 3 15-12 16
9
 Сокол 11 3 6 2 8-8 15
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 Шинник 11 2 5 4 7-10 11
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