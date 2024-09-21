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Сегодня, 20:00

«Балтика» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Балтика» проведет матч с «Арсеналом» 21 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Балтика» и тульский «Арсенал» сыграют в 11-м туре первой лиги в субботу, 21 сентября. Матч пройдет в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Начало матча — в 21.15 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире покажут официальное сообщество Мелбет-Первой лиги в соцсети «ВКонтакте», телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (при условии платной подписки).

Основные события игры «Балтика» — «Арсенал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 11-й тур
21 сент, 21:15. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Арсенал Т

«Арсенал» набрал 22 очка в 10 турах и занимает первое место, у «Балтики» — 16 очков и четвертая строчка.

ФК Арсенал (Тула)
ФК Балтика
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 6 4 0 10-4 22
2
 Урал 11 6 3 2 17-8 21
3
 Торпедо 11 5 6 0 17-9 21
4
 Чайка 11 4 5 2 15-10 17
5
 Родина 11 4 5 2 12-10 17
6
 Черноморец 11 5 2 4 15-15 17
7
 Сочи 11 4 4 3 15-12 16
8
 Балтика 10 4 4 2 11-9 16
9
 Сокол 11 3 6 2 8-8 15
10
 Ротор 11 3 5 3 9-8 14
11
 Енисей 11 4 1 6 10-13 13
12
 Нефтехимик 11 3 4 4 9-12 13
13
 СКА-Хаб. 11 3 3 5 9-17 12
14
 КАМАЗ 11 3 2 6 8-9 11
15
 Шинник 11 2 5 4 7-10 11
16
 Алания 11 2 4 5 6-9 10
17
 Уфа 11 2 3 6 10-15 9
18
 Тюмень 11 1 2 8 7-17 5
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20.09 16:00
Уфа – Чайка
 0 : 1
20.09 19:30
Ротор – Черноморец
 1 : 2
21.09 10:00
Енисей – СКА-Хаб.
 2 : 2
21.09 11:30
Тюмень – Родина
 1 : 2
21.09 15:00
Сокол – Сочи
 1 : 1
21.09 15:00
Шинник – Торпедо
 1 : 1
21.09 17:30
КАМАЗ – Урал
 0 : 2
21.09 18:00
Нефтехимик – Алания
 0 : 0
21.09 21:15
Балтика – Арсенал
 - : -
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Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 10 1 3
Александр Нестеров

Александр Нестеров

Чайка

 11 1 3
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

Ротор

 9 1 1
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