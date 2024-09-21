«Балтика» сыграла вничью с «Арсеналом»

«Балтика» в матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги дома сыграл вничью с тульским «Арсеналом» со счетом 0:0.

Калининградцы нанесли два удара в створ ворот, туляки — пять.

После этого матча «Балтика» с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Арсенал» с 23 очками — на первой строчке.