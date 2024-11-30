«Балтика» — «Алания»: видеообзор матча первой лиги

«Балтика» переиграла «Аланию» в матче 21-го тура первой лиги — 3:0. Сергей Пряхин оформил дубль, а также один гол забил Кирилл Никишин.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Балтика» с 45 очкакми лидирует в турнирной таблице. «Алания» идет на 17-й строчке (18 очков).