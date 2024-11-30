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Сегодня, 00:09

«Балтика» — «Алания»: видеообзор матча первой лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Балтика» переиграла «Аланию» в матче 21-го тура первой лиги — 3:0. Сергей Пряхин оформил дубль, а также один гол забил Кирилл Никишин.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Балтика» с 45 очкакми лидирует в турнирной таблице. «Алания» идет на 17-й строчке (18 очков).

Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Балтика
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«Балтика» разгромила «Аланию» и одержала 8-ю победу подряд в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 20 10 10 0 38-16 40
3
 Урал 20 10 6 4 30-20 36
4
 Сочи 20 9 7 4 34-21 34
5
 Черноморец 20 10 3 7 29-26 33
6
 Арсенал 20 6 12 2 18-14 30
7
 Ротор 20 7 8 5 17-15 29
8
 Чайка 20 6 9 5 23-22 27
9
 СКА-Хаб. 20 6 8 6 27-30 26
10
 Енисей 20 7 3 10 21-26 24
11
 Родина 20 5 9 6 19-19 24
12
 Нефтехимик 20 5 8 7 17-21 23
13
 КАМАЗ 20 6 4 10 18-17 22
14
 Шинник 20 4 8 8 12-20 20
15
 Уфа 20 5 5 10 21-29 20
16
 Сокол 20 4 7 9 11-25 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 20 3 3 14 16-34 12
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29.11 20:00
Балтика – Алания
 3 : 0
30.11 10:00
Енисей – Арсенал
 - : -
30.11 13:00
Сокол – СКА-Хаб.
 - : -
30.11 14:00
Черноморец – Уфа
 - : -
1.12 14:00
Чайка – Урал
 - : -
1.12 15:00
Ротор – Шинник
 - : -
1.12 15:00
Сочи – КАМАЗ
 - : -
1.12 16:00
Торпедо – Тюмень
 - : -
1.12 19:30
Родина – Нефтехимик
 - : -
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Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
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Мартин Секулич

Урал

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Мартин Крамарич

Сочи

 7
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Владислав Руденко

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Равиль Нетфуллин

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Торпедо М

 5
И К Ж
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Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 14 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 18 1 5
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