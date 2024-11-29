«Балтика» разгромила «Аланию» и одержала 8-ю победу подряд в первой лиге

«Балтика» дома разгромила «Аланию» в матче 21-го тура первой лиги — 3:0.

Дубль оформил Сергей Пряхин, еще один гол на счету Кирилла Никишина.

Клуб из Калининграда одержал 8-ю победу подряд в первой лиге. «Балтика» лидирует в таблице чемпионата с 45 очками.

«Алания» продлила серию без побед до 6 матчей — 5 поражений и 1 ничья. Клуб из Владикавказа с 18 очками — на 17-й строчке.