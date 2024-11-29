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Сегодня, 18:15

«Балтика» — «Алания»: онлайн-трансляция и смотреть матч ФНЛ

«Балтика» встретится с «Аланией» в матче 21-го тура первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Балтика» примет «Аланию» в матче 21-го тура первой лиги в пятницу, 29 ноября. Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет группа первой лиги в соцсети «ВКонтакте», канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Основные события игры «Балтика» — «Алания» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 21-й тур
29 нояб, 20:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Алания

«Балтика» лидирует в первой лиге, набрав 42 очка в 20 турах. «Алания» находится на предпоследнем, 17-м месте с 18 очками. В матче первого круга, который проходил в октябре, калининградцы победили владикавказцев со счетом 2:0.

ФК Алания (Владикавказ)
ФК Балтика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 12 6 2 26-13 42
2
 Торпедо 20 10 10 0 38-16 40
3
 Урал 20 10 6 4 30-20 36
4
 Сочи 20 9 7 4 34-21 34
5
 Черноморец 20 10 3 7 29-26 33
6
 Арсенал 20 6 12 2 18-14 30
7
 Ротор 20 7 8 5 17-15 29
8
 Чайка 20 6 9 5 23-22 27
9
 СКА-Хаб. 20 6 8 6 27-30 26
10
 Енисей 20 7 3 10 21-26 24
11
 Родина 20 5 9 6 19-19 24
12
 Нефтехимик 20 5 8 7 17-21 23
13
 КАМАЗ 20 6 4 10 18-17 22
14
 Шинник 20 4 8 8 12-20 20
15
 Уфа 20 5 5 10 21-29 20
16
 Сокол 20 4 7 9 11-25 19
17
 Алания 20 4 6 10 12-21 18
18
 Тюмень 20 3 3 14 16-34 12
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29.11 20:00
Балтика – Алания
 - : -
30.11 10:00
Енисей – Арсенал
 - : -
30.11 13:00
Сокол – СКА-Хаб.
 - : -
30.11 14:00
Черноморец – Уфа
 - : -
1.12 14:00
Чайка – Урал
 - : -
1.12 15:00
Ротор – Шинник
 - : -
1.12 15:00
Сочи – КАМАЗ
 - : -
1.12 16:00
Торпедо – Тюмень
 - : -
1.12 19:30
Родина – Нефтехимик
 - : -
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Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 7
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
П
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 5
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 14 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 17 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

 18 1 5
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