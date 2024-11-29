«Балтика» — «Алания»: онлайн-трансляция и смотреть матч ФНЛ
«Балтика» примет «Аланию» в матче 21-го тура первой лиги в пятницу, 29 ноября. Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 20.00 по московскому времени.
В прямом эфире встречу покажет группа первой лиги в соцсети «ВКонтакте», канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.
Основные события игры «Балтика» — «Алания» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
«Балтика» лидирует в первой лиге, набрав 42 очка в 20 турах. «Алания» находится на предпоследнем, 17-м месте с 18 очками. В матче первого круга, который проходил в октябре, калининградцы победили владикавказцев со счетом 2:0.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|12
|6
|2
|26-13
|42
|
2
|Торпедо
|20
|10
|10
|0
|38-16
|40
|
3
|Урал
|20
|10
|6
|4
|30-20
|36
|
4
|Сочи
|20
|9
|7
|4
|34-21
|34
|
5
|Черноморец
|20
|10
|3
|7
|29-26
|33
|
6
|Арсенал
|20
|6
|12
|2
|18-14
|30
|
7
|Ротор
|20
|7
|8
|5
|17-15
|29
|
8
|Чайка
|20
|6
|9
|5
|23-22
|27
|
9
|СКА-Хаб.
|20
|6
|8
|6
|27-30
|26
|
10
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|21-26
|24
|
11
|Родина
|20
|5
|9
|6
|19-19
|24
|
12
|Нефтехимик
|20
|5
|8
|7
|17-21
|23
|
13
|КАМАЗ
|20
|6
|4
|10
|18-17
|22
|
14
|Шинник
|20
|4
|8
|8
|12-20
|20
|
15
|Уфа
|20
|5
|5
|10
|21-29
|20
|
16
|Сокол
|20
|4
|7
|9
|11-25
|19
|
17
|Алания
|20
|4
|6
|10
|12-21
|18
|
18
|Тюмень
|20
|3
|3
|14
|16-34
|12
|29.11
|20:00
|
Балтика – Алания
|- : -
|30.11
|10:00
|
Енисей – Арсенал
|- : -
|30.11
|13:00
|
Сокол – СКА-Хаб.
|- : -
|30.11
|14:00
|
Черноморец – Уфа
|- : -
|1.12
|14:00
|
Чайка – Урал
|- : -
|1.12
|15:00
|
Ротор – Шинник
|- : -
|1.12
|15:00
|
Сочи – КАМАЗ
|- : -
|1.12
|16:00
|
Торпедо – Тюмень
|- : -
|1.12
|19:30
|
Родина – Нефтехимик
|- : -
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Секулич
Урал
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|П
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|5
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|14
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|17
|1
|3
|
|
Алексей Татаев
Алания
|18
|1
|5