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Сегодня, 17:13

Бахва Тедеев стал генеральным директором «Алании»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Алания» объявила о назначении Бахвы Тедеева новым генеральным директором клуба.

Срок соглашения с 54-летним специалистом не уточняется.

Тедеев выступал за «Аланию» во время карьеры футболиста. Он провел за владикавказцев более 250 матчей, в которых забил 82 гола. Позже он трижды занимал пост главного тренера команды.

В минувшем сезоне «Алания» финишировала на восьмом месте в турнирной таблице первой лиги.

Источник: ФК «Алания»
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
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2
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3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
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5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
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7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
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12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
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 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
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 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
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