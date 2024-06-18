Бахва Тедеев стал генеральным директором «Алании»

«Алания» объявила о назначении Бахвы Тедеева новым генеральным директором клуба.

Срок соглашения с 54-летним специалистом не уточняется.

Тедеев выступал за «Аланию» во время карьеры футболиста. Он провел за владикавказцев более 250 матчей, в которых забил 82 гола. Позже он трижды занимал пост главного тренера команды.

В минувшем сезоне «Алания» финишировала на восьмом месте в турнирной таблице первой лиги.