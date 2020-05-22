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Авдеев назвал задачу «Торпедо» на следующий сезон

14:28
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Основной акционер «Торпедо» Роман Авдеев в интервью «СЭ» рассказал о задаче команды на следующий сезон. В минувшем она заняла четвертое место в турнирной таблице ФНЛ.

— На следующий сезон у нас задача — играть в этой же лиге. Все мотивации будут сохранены. Задача — выигрывать в каждом матче. Если по спортивному принципу выйдем, то пойдем на повышение. Но задачи любой ценой туда выйти нет. И в этом сезоне не было. (Евгений Белоусов)

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