«Авангард» снялся с ФНЛ и перешел в ПФЛ

Руководство курского «Авангарда» сделало заявление о снятии с ФНЛ и переходе в ПФЛ.

Команда заняла 13-е место в сезоне ФНЛ, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Ранее добровольно снялись с ФНЛ «Луч» и «Армавир».

- Руководством футбольного клуба «Авангард» принято решение о переходе основной команды в ПФЛ, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба. — Этот шаг позволит сохранить клуб в сложных экономических условиях.

С финансовыми потерями в период пандемии новой коронавирусной инфекции столкнулись все российские регионы, в том числе и наша область. Это не могло не сказаться на курском «Авангарде», у которого нет богатого спонсора, а наполняемость бюджета на 80 процентов зависит от средств региональной казны.

Переход в ПФЛ — это возможность не только сохранить за «Авангардом» профессиональный статус, которого куряне не лишались ни разу за свою 62-летнюю историю (в отличие от всех соседей по Черноземью), но и продолжить развитие клуба.

ФК «Авангард» будет финансироваться региональным бюджетом в объемах, достаточных для достойного выступления в ПФЛ. Также продолжатся поиски инвесторов, желающих поддержать футбольный клуб.

Выражаем искреннюю благодарность болельщикам за яркую поддержку команды, благодарим руководство и сотрудников Футбольной национальной лиги за всестороннюю помощь и сотрудничество!

Надеемся, что ситуация с распространением коронавирусной инфекцией позволит всем нам встретиться на стадионе уже в ближайшее время!