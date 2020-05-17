«Авангард» снялся с ФНЛ и перешел в ПФЛ
Руководство курского «Авангарда» сделало заявление о снятии с ФНЛ и переходе в ПФЛ.
Команда заняла 13-е место в сезоне ФНЛ, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Ранее добровольно снялись с ФНЛ «Луч» и «Армавир».
- Руководством футбольного клуба «Авангард» принято решение о переходе основной команды в ПФЛ, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба. — Этот шаг позволит сохранить клуб в сложных экономических условиях.
С финансовыми потерями в период пандемии новой коронавирусной инфекции столкнулись все российские регионы, в том числе и наша область. Это не могло не сказаться на курском «Авангарде», у которого нет богатого спонсора, а наполняемость бюджета на 80 процентов зависит от средств региональной казны.
Переход в ПФЛ — это возможность не только сохранить за «Авангардом» профессиональный статус, которого куряне не лишались ни разу за свою 62-летнюю историю (в отличие от всех соседей по Черноземью), но и продолжить развитие клуба.
ФК «Авангард» будет финансироваться региональным бюджетом в объемах, достаточных для достойного выступления в ПФЛ. Также продолжатся поиски инвесторов, желающих поддержать футбольный клуб.
Выражаем искреннюю благодарность болельщикам за яркую поддержку команды, благодарим руководство и сотрудников Футбольной национальной лиги за всестороннюю помощь и сотрудничество!
Надеемся, что ситуация с распространением коронавирусной инфекцией позволит всем нам встретиться на стадионе уже в ближайшее время!
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