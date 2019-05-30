"Авангард" получил лицензию на участие в сезоне-2019/20

Курский "Авангард"​ получил лицензию РФС на участие в сезоне-2019/20 после соответствующего решения апелляционного комитета по вопросам лицензирования, информирует сайт клуба.

Ранее стало известно, что "Авангард" не выполнил критерии для получения лицензии РФС. Курский клуб подал апелляционную жалобу на решение комиссии РФС по лицензированию клубов.

– Апелляционный комитет РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов рассмотрел апелляционную жалобу ассоциации "Футбольный клуб "Авангард" на решение комиссии … от 15.05.2019 и принял решение выдать лицензию нашему клубу на участие в спортивном сезоне-2019/20, – говорится в сообщении.