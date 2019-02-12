18:33 12 февраля | Футбол — Олимп - ФНЛ

"Авангард" победил "Факел" на Кипре

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"Авангард" обыграл "Факел" в матче группового турнира Олимп-Кубка ФНЛ - 2:0. Куряне после двух туров имеют в активе 3 очка, воронежцы - 0. 

Позднее в группе D состоится еще одна игра - эстонская "Левадия" встретится со  "Спартаком-2".

Олимп-Кубок ФНЛ

Группа D 

"Факел" (Воронеж) - "Авангард" (Курск) - 0:2 (0:1)

Голы: Земсков, 8 (0:1). Пройич, 59 - в свои ворота (0:2). 

Нереализованный пенальти: Коробов (А), 3 (вратарь).

Удаление: Мануковский (Ф), 74. 

Судья: Фисенко (Владивосток).

12 февраля. Пафос. Стадион "Geroskipou Municipal Stadium".

 

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