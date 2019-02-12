"Авангард" победил "Факел" на Кипре

"Авангард" обыграл "Факел" в матче группового турнира Олимп-Кубка ФНЛ - 2:0. Куряне после двух туров имеют в активе 3 очка, воронежцы - 0.

Позднее в группе D состоится еще одна игра - эстонская "Левадия" встретится со "Спартаком-2".

Олимп-Кубок ФНЛ

Группа D

"Факел" (Воронеж) - "Авангард" (Курск) - 0:2 (0:1)

Голы: Земсков, 8 (0:1). Пройич, 59 - в свои ворота (0:2).

Нереализованный пенальти: Коробов (А), 3 (вратарь).

Удаление: Мануковский (Ф), 74.

Судья: Фисенко (Владивосток).

12 февраля. Пафос. Стадион "Geroskipou Municipal Stadium".