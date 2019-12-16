Курский «Авангард» могут покинуть около 10 игроков из-за введения потолка зарплат и сокращения финансирования, сообщает РИА Новости.

По сведениям источника агентства, клуб покинут все лучшие игроки, у которых есть предложения из других команд. По итогам сезона команда наверняка вылетит из Олимп-ФНЛ.

Ранее клуб покинули лучший бомбардир команды Роман Минаев, защитник Аслан Дашаев, полузащитник Илья Кубышкин и нападающий Артем Федчук.

После 25 матчей «Авангард» занимает 14-е место, имея в активе 27 очков.