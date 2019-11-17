«Авангард» и «Шинник» сыграли вничью. Матч проходил при сильном тумане

«Авангард» сыграл вничью с «Шинником» (2:2) в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ. Матч, как ранее сообщал «СЭ», проходил при сильном тумане.

У хозяев забивали Роман Минаев и Хачим Машуков, у гостей — Иван Олейников и Сергей Самодин. «Шинник» набрал 37 очков и на данный момент занимает шестое место. У «Авангарда» 26 очков и 13-я позиция.

Олимп-ФНЛ

24-й тур

«Авангард» (Курск) — «Шинник» (Ярославль) — 2:2 (2:1)

Голы: Минаев, 32 (1:0). Машуков, 42 (2:0). Олейников, 44 (2:1). Самодин, 49 (2:2).

«Авангард»: Чагров, Дашаев, Тимошин, Лелюкаев (Ковалев, 63), Гоцук, Коробов, Кубышкин (Каюмов, 73), Машуков, Земсков, Федчук (Касаев, 73), Минаев.

«Шинник»: Яшин, Стешин, Первушин, Покидышев, Бакаев (Пухов, 10. Дроздов, 46), Кожемякин, Самойлов, Алейников, Олейников (Эктов, 71), Низамутдинов, Самодин (Визнович, 65. Мацхарашвили, 90+4).

Предупреждения: Коробов, 3. Пухов, 18. Федчук, 51. Гоцук, 58. Эктов, 90+3.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

17 ноября. Курск. Стадион «Трудовые резервы».