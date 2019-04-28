"Авангард" сыграл вничью с "Лучом" (2:2) в матче 34-го тура Олимп-ФНЛ

У хозяев забивали Владислав Руденко и Дмитрий Каюмов, у гостей - Илья Визнович и Иван Хлебородов.

"Авангард" набрал 52 очка и занимает пятое место. У "Луча" 41 очко и 14-я позиция.

Олимп - ФНЛ

34-й тур

"Авангард" (Курск) - "Луч" (Владивосток) - 2:2 (1:2)

Голы: Визнович, 10 (0:1). Руденко, 12 (1:1). Хлебородов, 22 (1:2). Каюмов, 67 (2:2).

"Авангард": Саутин (Чагров, 46), Никитин, Гоцук, Багаев, Дашаев, Коробов (Минаев, 68), Батютин (Машуков, 64), Трошечкин, Каюмов (Стеклов, 71), Федчук, Руденко.

"Луч": Котляров, Степанец, Марущак, Насадюк, Замалиев, Павленко (Часовских, 63), Кротов (Патрашко, 77), Дзахов, Пономаренко, Визнович, Хлебородов.

Предупреждения: Каюмов, 24. Павленко, 25. Степанец, 27. Марущак, 41. Багаев, 81. Машуков, 90. Насадюк, 90+2.

Судья: Сухой (Люберцы).

28 апреля. Курск. Стадион "Трудовые резервы".