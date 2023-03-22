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Сегодня, 11:55

Атаманенко рассказал, что назначение исполнительным директором ФНЛ стало для него интересным вызовом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко прокомментировал назначение на должность исполнительного директора ФНЛ.

Атаманенко ранее был генеральным директором «Донбасс Арены», а также являлся генеральным менеджером новой арены «Авангарда».

«Для меня важен интересный вызов. Мне кажется, я его получил. У меня появилась возможность изучить спортивный менеджмент не только с точки зрения клуба, в этом плане у меня есть достаточно большой накопленный опыт, а с точки зрения управления лигой. ФНЛ интересна тем, что у нее есть ряд особенностей: обширная география, разное качество участников по бюджету, инфраструктуре, целям и амбициям. На данном этапе зрелости лиги видится потенциал для развития. Мы хотим существенно улучшить текущие результаты и продукты лиги, плюс ожидаются интересные изменения в формате 2 Лиги», — приводит слова Атаманенко Sport24.

Также специалист рассказал о своих главных задачах на новой должности.

«Пока у меня идет процесс погружения, мы вырабатываем KPI и формируем планы и проекты развития на следующий сезон. Многое будет зависть от утверждения изменений формата 2 Лиги, которое ожидается в ближайшее время. Мы хотим сделать лигу более привлекательной для клубов, партнеров и болельщиков и как следствие более финансово-успешную», — сказал Атаманенко.

Источник: Sport24
Футбол
Первая лига
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 23 13 9 1 44-22 48
2
 Рубин 23 12 8 3 38-23 44
3
 Енисей 23 11 8 4 33-24 41
4
 Алания 23 11 7 5 39-26 40
5
 Волгарь 23 9 7 7 25-22 34
6
 СКА-Хаб. 23 9 6 8 38-28 33
7
 Арсенал 23 9 6 8 30-29 33
8
 КАМАЗ 23 8 9 6 27-23 33
9
 Динамо Мх 23 8 9 6 17-16 33
10
 Шинник 23 9 5 9 26-26 32
11
 Родина 23 8 7 8 26-28 31
12
 Нефтехимик 23 7 8 8 20-21 29
13
 Акрон 23 5 12 6 22-26 27
14
 Велес 23 7 2 14 23-39 23
15
 Кубань 23 6 5 12 23-27 23
16
 Уфа 23 5 6 12 21-32 21
17
 Волга 23 4 7 12 17-31 19
18
 Краснодар-2 23 3 5 15 15-41 14
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25.03 13:00
Алания – Рубин
 - : -
26.03 14:00
Велес – Волга
 - : -
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Акрон – Динамо Мх
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26.03 15:00
Краснодар-2 – Родина
 - : -
26.03 15:00
Волгарь – Кубань
 - : -
26.03 16:00
Арсенал – Уфа
 - : -
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Шинник – Нефтехимик
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