Полузащитник «Родины» Гордюшенко — о ничьей с «Балтикой»: «Хорошо, что не пропустили и дотерпели»
Полузащитник «Родины» Астемир Гордюшенко прокомментировал «СЭ» матч 1-го тура Мелбет-Первой лиги с «Балтикой» (0:0).
— Какие впечатления остались от игры?
— Честно сказать, это была тяжелая игра. Думаю, «Балтика» лучше контролировала мяч и поинтереснее играла, но еще раз повторюсь, это была тяжелая игра. Хорошо, что не пропустили и дотерпели. На самом деле мы не заслуживали поражения. Команда билась до конца. Так или иначе, это первый тур и игра оставляет желать лучшего.
— Команда еще не смогла полностью настроиться на сезон?
— Не то, что не смогла настроиться. Тут скорее влияет то, что у нас было меньше времени на подготовку. Поэтому, думаю, что в следующих играх будем добирать.
— Какое у вас впечатление от работы с Владимиром Газзаевым?
— Хорошее впечатление. Он сразу выдвинул свои требования, и все ребята его поняли. По самоотдаче ни к кому уж точно вопросов нет, а саму игру будем корректировать. Думаю, мы исправимся.
— Внес ли какие-либо нововведения Владимир Валерьевич?
— У каждого тренера свое видение. Главное, что у нас теперь есть что-то новое. Сейчас привыкаем к этому, и, надеюсь, все будет хорошо.
— Два последних сезона «Родина» становилась пятой и была близка к стыковым матчам в РПЛ. В этом сезоне можем увидеть рывок от команды?
— Конечно же, мы будем стараться. В любом случае, перед нами стоит задача — выйти в премьер-лигу. Так что мы будем делать все для этого.
В следующем матче «Балтика» 20 июля на выезде сыграет с «Сочи», «Родина» в этот же день примет «СКА-Хабаровск».
Денис Сафронов
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Ротор
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Сокол
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Чайка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Родина
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Балтика
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Тюмень
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
18
|СКА-Хаб.
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|13.07
|16:00
|
Арсенал – Черноморец
|1 : 0
|14.07
|13:00
|
Енисей – КАМАЗ
|2 : 1
|14.07
|16:00
|
Урал – Сочи
|2 : 0
|14.07
|16:00
|
Шинник – Ротор
|0 : 1
|14.07
|18:00
|
Нефтехимик – Тюмень
|3 : 0
|14.07
|18:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|4 : 0
|14.07
|18:30
|
Родина – Балтика
|0 : 0
|14.07
|20:00
|
Чайка – Сокол
|1 : 1
|15.07
|19:30
|
Алания – Уфа
|- : -
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|1
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|1
|1
|0
|
|
Сурхайхан Абдуллаев
КАМАЗ
|1
|0
|1
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|1
|0
|1