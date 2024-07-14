Полузащитник «Родины» Гордюшенко — о ничьей с «Балтикой»: «Хорошо, что не пропустили и дотерпели»

Полузащитник «Родины» Астемир Гордюшенко прокомментировал «СЭ» матч 1-го тура Мелбет-Первой лиги с «Балтикой» (0:0).

— Какие впечатления остались от игры?

— Честно сказать, это была тяжелая игра. Думаю, «Балтика» лучше контролировала мяч и поинтереснее играла, но еще раз повторюсь, это была тяжелая игра. Хорошо, что не пропустили и дотерпели. На самом деле мы не заслуживали поражения. Команда билась до конца. Так или иначе, это первый тур и игра оставляет желать лучшего.

— Команда еще не смогла полностью настроиться на сезон?

— Не то, что не смогла настроиться. Тут скорее влияет то, что у нас было меньше времени на подготовку. Поэтому, думаю, что в следующих играх будем добирать.

— Какое у вас впечатление от работы с Владимиром Газзаевым?

— Хорошее впечатление. Он сразу выдвинул свои требования, и все ребята его поняли. По самоотдаче ни к кому уж точно вопросов нет, а саму игру будем корректировать. Думаю, мы исправимся.

— Внес ли какие-либо нововведения Владимир Валерьевич?

— У каждого тренера свое видение. Главное, что у нас теперь есть что-то новое. Сейчас привыкаем к этому, и, надеюсь, все будет хорошо.

— Два последних сезона «Родина» становилась пятой и была близка к стыковым матчам в РПЛ. В этом сезоне можем увидеть рывок от команды?

— Конечно же, мы будем стараться. В любом случае, перед нами стоит задача — выйти в премьер-лигу. Так что мы будем делать все для этого.

В следующем матче «Балтика» 20 июля на выезде сыграет с «Сочи», «Родина» в этот же день примет «СКА-Хабаровск».

Денис Сафронов