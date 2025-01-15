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Ашветия прокомментировал проблемы «Алании»

Камила Абдурахманова
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Экс-нападающий «Алании» Михаил Ашветия отреагировал на проблемы владикавказского клуба.

«Когда я играл в «Алании», такие проблемы, как сейчас, были у клуба каждый год. Надеюсь, что власти региона помогут команде выбраться из этой ситуации. Да, сейчас в клубе тяжелая ситуация, но пока еще можно все исправить. У меня хорошие отношения с генеральным директором клуба Тедеевым. Надо, чтобы сейчас «Алания» осталась в Первой лиге и в следующем году боролась за выход в РПЛ. Я переживаю за команду, так как провел в ней много времени», — сказал Ашветия Metaratings.ru.

В декабре появилась информация о возможном прекращении существования футбольного клуба «Алания». Из-за финансовых трудностей и сокращения бюджета команда отменила сборы в Турции, выставила всех игроков на трансфер, планирует снизить зарплаты тренерам и футболистам, а также закрыла дублирующий состав.

После 21-го тура текущего сезона Первой лиги «Алания» заработала 18 очков и находится на предпоследнем, 17-м месте турнирной таблицы. Команда находится в зоне прямого вылета.

Источник: Metaratings.ru
Михаил Ашветия
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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Балтика – Шинник
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Енисей – Алания
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Родина – Тюмень
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