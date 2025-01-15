Ашветия прокомментировал проблемы «Алании»

Экс-нападающий «Алании» Михаил Ашветия отреагировал на проблемы владикавказского клуба.

«Когда я играл в «Алании», такие проблемы, как сейчас, были у клуба каждый год. Надеюсь, что власти региона помогут команде выбраться из этой ситуации. Да, сейчас в клубе тяжелая ситуация, но пока еще можно все исправить. У меня хорошие отношения с генеральным директором клуба Тедеевым. Надо, чтобы сейчас «Алания» осталась в Первой лиге и в следующем году боролась за выход в РПЛ. Я переживаю за команду, так как провел в ней много времени», — сказал Ашветия Metaratings.ru.

В декабре появилась информация о возможном прекращении существования футбольного клуба «Алания». Из-за финансовых трудностей и сокращения бюджета команда отменила сборы в Турции, выставила всех игроков на трансфер, планирует снизить зарплаты тренерам и футболистам, а также закрыла дублирующий состав.

После 21-го тура текущего сезона Первой лиги «Алания» заработала 18 очков и находится на предпоследнем, 17-м месте турнирной таблицы. Команда находится в зоне прямого вылета.