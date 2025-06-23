Асхабадзе назвал три фактора вылета «Факела» в ФНЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» объяснил, почему команда покинула РПЛ.

— Назовите три фактора, которые повлияли на вылет команды из РПЛ.

— Может быть, их даже не три, а больше. О скромном бюджете мы уже сказали. Никто не отменял в спорте высших достижений естественную историю, связанную с финансированием. Никто не может построить пятизвездочный отель, имея в кармане минимальные средства. Так и в футболе. Тут есть только один путь. Поступательное, постепенное развитие клуба. Первый серьезный шаг мы уже сделали. Появились в РПЛ спустя 21 год.

— Второй фактор?

— Логистика. В Воронеже, как вы знаете, закрыт аэропорт (с февраля 2022 года. — Прим. «СЭ»). Все это имело серьезный накопительный эффект. Бюджет, скромный состав, да еще и усталость у ребят накапливалась от длительных переездов/перелетов...

— Третья причина?

— Новый стадион. Мы к этому долго шли, потратили колоссальные силы и средства! Мы все успели только в преддверии чемпионата. Открытие стадиона, переезд на него тоже не могли не сказаться на ровном, сбалансированном процессе подготовки к новому сезону. Здорово, что у нас появилась арена. Но, повторюсь, переезд, логистика и так далее тоже наложили свой отпечаток.

— А были футбольные люди, которые еще перед первым вашим сезоном в РПЛ сказали: «Зачем вы вышли таким бюджетом, у вас нет шансов здесь остаться»?

— Ну... Я не буду называть конкретных людей. Есть такое понятие «футбольная общественность». Это и специалисты, и эксперты, и журналисты, и представители официальных футбольных органов. Так вот 90 процентов из них считали, что мы вылетим из РПЛ в своем первом же сезоне.