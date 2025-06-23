Асхабадзе — об уходе Квеквескири из «Факела»: «У него появился другой вариант. Ему нужно кормить семью»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» объяснил, почему полузащитник Ираклий Квеквескири решил покинуть команду.

— Сейчас в «Факеле» наблюдается серьезная перезагрузка состава. Команду покинула целая группа игроков: Беленов, Квеквескири, Мертенс, Ломовицкий, Каштанов, Калинин. Никого из них нельзя было сохранить?

— Все объективно. Ряд игроков у нас были в аренде. Сейчас они вернулись в свои команды. У других футболистов закончились контракты. С кем-то наш тренерский штаб посчитал целесообразным не продолжать сотрудничество.

— Квеквескири стал знаковой фигурой для «Факела» последних лет. Почему он ушел?

— Мы предлагали Ираклию продлить контракт на тех же условиях, которые были в РПЛ. Игрок честно признался, что он с удовольствием бы остался, но у него возник другой вариант. Квеквескири — возрастной игрок. Ему необходимо кормить свою семью. Карьера у футболиста заканчивается быстро. Мы с пониманием отнеслись к его выбору. Желаем Ираклию, нашему теперь уже бывшему капитану, удачи! Никаких вопросов и претензий к нему быть не может. Тепло с ним расстались.

— Вы продали молодого полузащитника Ивлева в «Пари НН».

— Нужно заметить, что «Факел» уже не впервые продает молодых игроков. Еще когда мы выступали в ФНЛ, наших футболистов покупали команды РПЛ. Никитин перешел в «Локомотив», Свинов — в «Спартак». В свое время мы продали Царукяна в «Аланию». Это я беру только молодежь. Что касается трансфера Ивлева, то тут примерно такая же история, которая была у Маркова с «Уралом».

— Нижегородцы выкупили контракт Ивлева?

— Изначально мы приводили этого игрока в дубль. У него не было опыта выступлений в ФНЛ и даже в МФЛ! Это был футболист ЮФЛ. В итоге Ивлев хорошо себя проявил в нашем дубле, пробился в основу. В его контракте была прописана определенная сумма для клуба РПЛ в том случае, если мы вылетаем в первую лигу. Но опять же: такие трансферы не осуществляются без согласия футболиста.

Квеквескири провел за «Факел» 89 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.