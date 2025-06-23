Асхабадзе — об уходе Квеквескири из «Факела»: «У него появился другой вариант. Ему нужно кормить семью»
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» объяснил, почему полузащитник Ираклий Квеквескири решил покинуть команду.
— Сейчас в «Факеле» наблюдается серьезная перезагрузка состава. Команду покинула целая группа игроков: Беленов, Квеквескири, Мертенс, Ломовицкий, Каштанов, Калинин. Никого из них нельзя было сохранить?
— Все объективно. Ряд игроков у нас были в аренде. Сейчас они вернулись в свои команды. У других футболистов закончились контракты. С кем-то наш тренерский штаб посчитал целесообразным не продолжать сотрудничество.
— Квеквескири стал знаковой фигурой для «Факела» последних лет. Почему он ушел?
— Мы предлагали Ираклию продлить контракт на тех же условиях, которые были в РПЛ. Игрок честно признался, что он с удовольствием бы остался, но у него возник другой вариант. Квеквескири — возрастной игрок. Ему необходимо кормить свою семью. Карьера у футболиста заканчивается быстро. Мы с пониманием отнеслись к его выбору. Желаем Ираклию, нашему теперь уже бывшему капитану, удачи! Никаких вопросов и претензий к нему быть не может. Тепло с ним расстались.
— Вы продали молодого полузащитника Ивлева в «Пари НН».
— Нужно заметить, что «Факел» уже не впервые продает молодых игроков. Еще когда мы выступали в ФНЛ, наших футболистов покупали команды РПЛ. Никитин перешел в «Локомотив», Свинов — в «Спартак». В свое время мы продали Царукяна в «Аланию». Это я беру только молодежь. Что касается трансфера Ивлева, то тут примерно такая же история, которая была у Маркова с «Уралом».
— Нижегородцы выкупили контракт Ивлева?
— Изначально мы приводили этого игрока в дубль. У него не было опыта выступлений в ФНЛ и даже в МФЛ! Это был футболист ЮФЛ. В итоге Ивлев хорошо себя проявил в нашем дубле, пробился в основу. В его контракте была прописана определенная сумма для клуба РПЛ в том случае, если мы вылетаем в первую лигу. Но опять же: такие трансферы не осуществляются без согласия футболиста.
Квеквескири провел за «Факел» 89 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак Кс
|12
|8
|3
|1
|21-12
|27
|
2
|Урал
|12
|7
|3
|2
|20-10
|24
|
3
|Факел
|12
|7
|3
|2
|10-7
|24
|
4
|Челябинск
|12
|6
|4
|2
|18-10
|22
|
5
|Ротор
|12
|6
|3
|3
|18-7
|21
|
6
|Родина
|12
|5
|4
|3
|19-13
|19
|
7
|КАМАЗ
|12
|5
|4
|3
|16-13
|19
|
8
|Шинник
|12
|4
|5
|3
|9-7
|17
|
9
|Нефтехимик
|12
|4
|5
|3
|13-13
|17
|
10
|СКА-Хаб.
|12
|4
|4
|4
|12-13
|16
|
11
|Арсенал
|12
|3
|5
|4
|17-15
|14
|
12
|Черноморец
|12
|3
|3
|6
|14-16
|12
|
13
|Волга
|12
|3
|3
|6
|12-21
|12
|
14
|Уфа
|12
|2
|5
|5
|13-14
|11
|
15
|Енисей
|12
|2
|4
|6
|7-14
|10
|
16
|Торпедо
|12
|2
|3
|7
|7-16
|9
|
17
|Сокол
|12
|1
|5
|6
|5-13
|8
|
18
|Чайка
|12
|1
|4
|7
|9-26
|7
|4.10
|14:00
|
Уфа – Спартак Кс
|- : -
|4.10
|17:00
|
Факел – Волга
|- : -
|4.10
|17:00
|
Чайка – Родина
|- : -
|5.10
|08:00
|
СКА-Хаб. – Шинник
|- : -
|5.10
|13:00
|
Сокол – Арсенал
|- : -
|5.10
|16:00
|
Торпедо – Черноморец
|- : -
|5.10
|18:00
|
Нефтехимик – Ротор
|- : -
|6.10
|17:00
|
Челябинск – Енисей
|- : -
|6.10
|19:30
|
КАМАЗ – Урал
|- : -
|Г
|
|
Амур Калмыков
Арсенал
|7
|
|
Денис Жилмостных
Спартак Кс
|6
|
|
Руслан Апеков
КАМАЗ
|6
|П
|
|
Эдарлин Рейес
Арсенал
|4
|
|
Дмитрий Прищепа
Урал
|3
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Шадринцев
Нефтехимик
|8
|1
|2
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|9
|1
|2
|
|
Владимир Шайхутдинов
Волга Ул
|6
|1
|1