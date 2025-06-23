Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

23 июня, 12:45

Асхабадзе — об уходе Квеквескири из «Факела»: «У него появился другой вариант. Ему нужно кормить семью»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» объяснил, почему полузащитник Ираклий Квеквескири решил покинуть команду.

— Сейчас в «Факеле» наблюдается серьезная перезагрузка состава. Команду покинула целая группа игроков: Беленов, Квеквескири, Мертенс, Ломовицкий, Каштанов, Калинин. Никого из них нельзя было сохранить?

— Все объективно. Ряд игроков у нас были в аренде. Сейчас они вернулись в свои команды. У других футболистов закончились контракты. С кем-то наш тренерский штаб посчитал целесообразным не продолжать сотрудничество.

— Квеквескири стал знаковой фигурой для «Факела» последних лет. Почему он ушел?

— Мы предлагали Ираклию продлить контракт на тех же условиях, которые были в РПЛ. Игрок честно признался, что он с удовольствием бы остался, но у него возник другой вариант. Квеквескири — возрастной игрок. Ему необходимо кормить свою семью. Карьера у футболиста заканчивается быстро. Мы с пониманием отнеслись к его выбору. Желаем Ираклию, нашему теперь уже бывшему капитану, удачи! Никаких вопросов и претензий к нему быть не может. Тепло с ним расстались.

— Вы продали молодого полузащитника Ивлева в «Пари НН».

— Нужно заметить, что «Факел» уже не впервые продает молодых игроков. Еще когда мы выступали в ФНЛ, наших футболистов покупали команды РПЛ. Никитин перешел в «Локомотив», Свинов — в «Спартак». В свое время мы продали Царукяна в «Аланию». Это я беру только молодежь. Что касается трансфера Ивлева, то тут примерно такая же история, которая была у Маркова с «Уралом».

— Нижегородцы выкупили контракт Ивлева?

— Изначально мы приводили этого игрока в дубль. У него не было опыта выступлений в ФНЛ и даже в МФЛ! Это был футболист ЮФЛ. В итоге Ивлев хорошо себя проявил в нашем дубле, пробился в основу. В его контракте была прописана определенная сумма для клуба РПЛ в том случае, если мы вылетаем в первую лигу. Но опять же: такие трансферы не осуществляются без согласия футболиста.

Роман Асхабадзе.«Мы три сезона играли в РПЛ вопреки всему и всем!» Асхабадзе — о «Факеле» в ФНЛ, бюджете, Шалимове, жесте Вендела

Квеквескири провел за «Факел» 89 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Первая лига
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Ираклий Квеквескири
Читайте также
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Выборы в Чехии ведут к власти евроскептиков. Разбор
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Чайка»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Чайка»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Челябинск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Челябинск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Факел»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Факел»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Факел»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Факел»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Чайка»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Чайка»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Челябинск: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Челябинск: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Асхабадзе — о бюджете «Факела»: «Мы на третьем-четвертом местах в ФНЛ»

Ромащенко возглавил «Урал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак Кс 12 8 3 1 21-12 27
2
 Урал 12 7 3 2 20-10 24
3
 Факел 12 7 3 2 10-7 24
4
 Челябинск 12 6 4 2 18-10 22
5
 Ротор 12 6 3 3 18-7 21
6
 Родина 12 5 4 3 19-13 19
7
 КАМАЗ 12 5 4 3 16-13 19
8
 Шинник 12 4 5 3 9-7 17
9
 Нефтехимик 12 4 5 3 13-13 17
10
 СКА-Хаб. 12 4 4 4 12-13 16
11
 Арсенал 12 3 5 4 17-15 14
12
 Черноморец 12 3 3 6 14-16 12
13
 Волга 12 3 3 6 12-21 12
14
 Уфа 12 2 5 5 13-14 11
15
 Енисей 12 2 4 6 7-14 10
16
 Торпедо 12 2 3 7 7-16 9
17
 Сокол 12 1 5 6 5-13 8
18
 Чайка 12 1 4 7 9-26 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
4.10 14:00
Уфа – Спартак Кс
 - : -
4.10 17:00
Факел – Волга
 - : -
4.10 17:00
Чайка – Родина
 - : -
5.10 08:00
СКА-Хаб. – Шинник
 - : -
5.10 13:00
Сокол – Арсенал
 - : -
5.10 16:00
Торпедо – Черноморец
 - : -
5.10 18:00
Нефтехимик – Ротор
 - : -
6.10 17:00
Челябинск – Енисей
 - : -
6.10 19:30
КАМАЗ – Урал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Амур Калмыков

Амур Калмыков

Арсенал

7
Денис Жилмостных

Денис Жилмостных

Спартак Кс

 6
Руслан Апеков

Руслан Апеков

КАМАЗ

 6
П
Эдарлин Рейес

Эдарлин Рейес

Арсенал

 4
Дмитрий Прищепа

Дмитрий Прищепа

Урал

 3
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Родина

 3
И К Ж
Дмитрий Шадринцев

Дмитрий Шадринцев

Нефтехимик

 8 1 2
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Родина

 9 1 2
Владимир Шайхутдинов

Владимир Шайхутдинов

Волга Ул

 6 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости