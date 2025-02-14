Симонян: «В России еда точно лучше, чем в Швейцарии»

Полузащитник «СКА-Хабаровска» Артем Симонян сравнил уровень жизни в России и Швейцарии.

— Где лучше еда — в России или Швейцарии? В России точно лучше. В Швейцарии есть интересные блюда, но в России все вкуснее. Но футболисты в основном едят что? Макароны, рыбу, мясо, рис, — цитирует «РБ Спорт» Симоняна.

— А как с медициной там?

— В Швейцарии ее хвалят, она там на высоком уровне.

— А где девушки красивее, в Европе или России?

— Сто процентов в России. Причем намного.

Хавбек, которому на следующей неделе исполнится 30 лет, с 2015 по 2017 год выступал за «Цюрих».