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14 февраля 2025, 03:50

Симонян: «В Швейцарии превышение скорости, причем незначительное, чуть ли не равносильно убийству»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Артем Симонян рассказал, что его удивило во время этапа карьеры в Швейцарии.

«Есть одна странность: превышение скорости, причем незначительное, чуть ли не равносильно убийству. Могут прям серьезные меры к тебе применить. Если, где нужно ехать 30 км/ч, ты проедешь 80, то и в тюрьму могут посадить за это.

Даже если ты футболист, вообще спокойно. Им без разницы будет. Была история такая, что вроде бы футболист «Базеля», что еще круче, в зоне 30 км/ч проехал 80 или больше. И каким-то чудом он смог сбежать в Германию. Но после этого инцидента ему пожизненно запретили въезд в Швейцарию.

Какой самый большой штраф был у меня? Тысяча долларов. За то, что я проехал больше 80 км/ч, помню, около ста километров скорость была. В общем, с этим там строго. Пришлось оплачивать», — цитирует «РБ Спорт» Симоняна.

Хавбек, которому на следующей неделе исполнится 30 лет, с 2015 по 2017 год выступал за «Цюрих».

Источник: «РБ Спорт»
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Футбол
ФК СКА-Хабаровск
ФК Цюрих
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Родина 34 19 11 4 58-28 68
2
 Факел 34 20 8 6 44-22 68
3
 Урал 34 18 7 9 51-31 61
4
 Ротор 34 15 11 8 47-26 56
5
 КАМАЗ 34 12 13 9 46-34 49
6
 Енисей 34 13 10 11 37-35 49
7
 Спартак Кс 34 12 13 9 46-41 49
8
 Шинник 34 11 15 8 34-28 48
9
 Торпедо 34 12 10 12 37-39 46
10
 Челябинск 34 10 14 10 42-40 44
11
 Нефтехимик 34 10 13 11 40-41 43
12
 СКА-Хаб. 34 10 12 12 37-45 42
13
 Арсенал 34 8 15 11 42-44 39
14
 Волга 34 9 10 15 35-48 37
15
 Уфа 34 9 10 15 32-40 37
16
 Черноморец 34 9 8 17 37-49 35
17
 Сокол 34 5 11 18 16-44 26
18
 Чайка 34 5 7 22 30-76 22
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34 тур
16.05 10:00 СКА-Хаб. – Нефтехимик 2 : 0
16.05 13:00 Ротор – Чайка 5 : 0
16.05 13:00 Челябинск – Шинник 2 : 2
16.05 13:00 Волга – Факел 0 : 3
16.05 13:00 КАМАЗ – Сокол 0 : 1
16.05 13:00 Черноморец – Урал 2 : 1
16.05 13:00 Арсенал – Родина 1 : 4
16.05 13:00 Спартак Кс – Уфа 0 : 1
16.05 19:30 Торпедо – Енисей 1 : 0
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ЖК
Г
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 16
Белайди Пуси
Белайди Пуси

Факел

 16
П
Илья Жигулев
Илья Жигулев

Черноморец

 8
Максим Игнатьев
Максим Игнатьев

Спартак Кс

 8
Йорди Рейна
Йорди Рейна

Родина

 6
И К Ж
Хетаг Кочиев
Хетаг Кочиев

Челябинск

 29 2 5
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 16 1 1
Николай Тарасов
Николай Тарасов

Спартак Кс

 30 1 11
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