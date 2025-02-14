Симонян: «В Швейцарии превышение скорости, причем незначительное, чуть ли не равносильно убийству»

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Артем Симонян рассказал, что его удивило во время этапа карьеры в Швейцарии.

«Есть одна странность: превышение скорости, причем незначительное, чуть ли не равносильно убийству. Могут прям серьезные меры к тебе применить. Если, где нужно ехать 30 км/ч, ты проедешь 80, то и в тюрьму могут посадить за это.

Даже если ты футболист, вообще спокойно. Им без разницы будет. Была история такая, что вроде бы футболист «Базеля», что еще круче, в зоне 30 км/ч проехал 80 или больше. И каким-то чудом он смог сбежать в Германию. Но после этого инцидента ему пожизненно запретили въезд в Швейцарию.

Какой самый большой штраф был у меня? Тысяча долларов. За то, что я проехал больше 80 км/ч, помню, около ста километров скорость была. В общем, с этим там строго. Пришлось оплачивать», — цитирует «РБ Спорт» Симоняна.

Хавбек, которому на следующей неделе исполнится 30 лет, с 2015 по 2017 год выступал за «Цюрих».