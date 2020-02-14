Полузащитник Артем Максименко вернулся в «Нижний Новгород» после полугодичной аренды в «Зените-2». Он провел за сине-бело-голубых 12 матчей, забив 2 мяча, сообщает официальный сайт клуба.

— Мы пообщались с Робертом Геннадьевичем Евдокимовым и пришли к выводу, что мне будет лучше вернуться в «Нижний», — сказал Максименко. — Это другая лига, другие соперники, более серьезный уровень. И мне самому это возвращение пойдет на пользу.