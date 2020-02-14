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Артем Максименко вернулся в «Нижний Новгород»

17:06
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Полузащитник Артем Максименко вернулся в «Нижний Новгород» после полугодичной аренды в «Зените-2». Он провел за сине-бело-голубых 12 матчей, забив 2 мяча, сообщает официальный сайт клуба.

— Мы пообщались с Робертом Геннадьевичем Евдокимовым и пришли к выводу, что мне будет лучше вернуться в «Нижний», — сказал Максименко. — Это другая лига, другие соперники, более серьезный уровень. И мне самому это возвращение пойдет на пользу.

Дополнительная информация:

http://fcnn.ru/nn-info/news/team/71515/

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