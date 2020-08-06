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Артем Федчук стал игроком «Нижнего Новгорода»

13:21
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Атакующий полузащитник Артем Федчук, выступавший в весенне-летней части чемпионата России-2019/2020 за «Тамбов», в новом сезоне будет играть за «Нижний Новгород», сообщает сайт нижегородцев.

— Артем — универсальный футболист, — рассказывает заместитель генерального директора по трансферной политике клуба Игорь Кудряшов. — Он центральный полузащитник, способный также сыграть на позиции «под нападающими». Убедительно выглядит и на фланге. Обладает хорошим дриблингом, креативный, мыслящий футболист. Уверен, Федчук усилит нашу группу атаки.

За «Нижний» Артем Федчук будет выступать под десятым номером.

Дополнительная информация:

http://fcnn.ru/nn-info/news/team/73348/

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