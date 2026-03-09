«Волга» победила «Арсенал» в матче с двумя удалениями

«Волга» на выезде обыграла «Арсенал» в матче 23-го тура Первой лиги — 1:0.

Автором единственного гола стал Дмитрий Каменщиков, который на 69-й минуте реализовал пенальти.

В концовке первого тайма было два удаления: сначала полузащитник тульской команды Милош Брнович получил вторую желтую карточку, через две минуты судья показал прямую красную карточку защитнику гостей Айдару Хабибуллину.

«Арсенал» с 29 очками занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Волга» набрала 26 баллов и поднялась на 14-ю строчку.

Россия. PARI Первая лига. 23-й тур.

09 марта, 17:00. Труд (Подольск)

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