«Арсенал» — «Урал»: видеообзор матча

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«Арсенал» обыграл «Урал» в матче 10-го тура ФНЛ. Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.