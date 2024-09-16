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Сегодня, 22:03

«Арсенал» — «Урал»: видеообзор матча

Алина Савинова
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«Арсенал» обыграл «Урал» в матче 10-го тура ФНЛ. Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

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Первая лига
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 6 4 0 10-4 22
2
 Торпедо 10 5 5 0 16-8 20
3
 Урал 10 5 3 2 15-8 18
4
 Балтика 10 4 4 2 11-9 16
5
 Сочи 10 4 3 3 14-11 15
6
 Чайка 10 3 5 2 14-10 14
7
 Ротор 10 3 5 2 8-6 14
8
 Родина 10 3 5 2 10-9 14
9
 Сокол 10 3 5 2 7-7 14
10
 Черноморец 10 4 2 4 13-14 14
11
 Нефтехимик 10 3 3 4 9-12 12
12
 Енисей 10 4 0 6 8-11 12
13
 КАМАЗ 10 3 2 5 8-7 11
14
 СКА-Хаб. 10 3 2 5 7-15 11
15
 Шинник 10 2 4 4 6-9 10
16
 Алания 10 2 3 5 6-9 9
17
 Уфа 10 2 3 5 10-14 9
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 Тюмень 10 1 2 7 6-15 5
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Черноморец – Енисей
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Сочи – Ротор
 0 : 0
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Уфа – Родина
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СКА-Хаб. – Нефтехимик
 2 : 0
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Тюмень – Сокол
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