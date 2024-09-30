«Арсенал» — «Уфа»: видеообзор матча

Тульский «Арсенал» в матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги сыграл вничью с «Уфой» — 0:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на официальном Youtube-канале лиги.

После этого матча туляки с 24 очками занимают первое место в турнирной таблице, уфимцы с 10 очками — на предпоследней строчке.