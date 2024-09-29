«Арсенал» примет «Уфу» в рамках 12-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 29 сентября. Игра состоится на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Арсенал» — «Уфа» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию игры покажет сайт matchtv.ru. Следить за матчем можно в официальной группе Мелбет-Первой лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также игры ФНЛ сезона-2024/2025 транслируются в платном онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

По итогам 11 туров первой лиги тульский клуб набрал 23 очка и лидирует в турнирной таблице. Команда из Уфы с 9-ю баллами располагается на 17-й строчке ФНЛ.

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