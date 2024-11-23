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Тульский «Арсенал» проиграл «Тюмени» и продлил серию без побед до 10 матчей

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тульский «Арсенал» на своем поле уступил «Тюмени» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:2.

Туляки вышли вперед благодаря голу Максима Турищева на 36-й минуте. На 85-й минуте счет сравнял Дмитрий Купцов. Решающий мяч в концовке забил Кирилл Косарев.

«Арсенал» (30 очков) продлил серию без побед в первой лиге до 10 матчей и занимает пятое место в турнирной таблице. «Тюмень» (12) одержала третью победу в сезоне, но остается на последней, 18-й позиции.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
23 нояб, 16:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
1:2
Тюмень
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Тюмень
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1
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2
 Торпедо 19 9 10 0 36-15 37
3
 Урал 20 10 6 4 30-20 36
4
 Сочи 20 9 7 4 34-21 34
5
 Арсенал 20 6 12 2 18-14 30
6
 Черноморец 19 9 3 7 27-25 30
7
 Чайка 19 6 8 5 23-22 26
8
 Ротор 19 6 8 5 16-15 26
9
 СКА-Хаб. 19 6 7 6 27-30 25
10
 Енисей 20 7 3 10 21-26 24
11
 Родина 19 5 9 5 18-17 24
12
 Нефтехимик 19 5 8 6 17-20 23
13
 КАМАЗ 19 6 4 9 17-15 22
14
 Шинник 20 4 8 8 12-20 20
15
 Уфа 20 5 5 10 21-29 20
16
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