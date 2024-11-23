Тульский «Арсенал» проиграл «Тюмени» и продлил серию без побед до 10 матчей

Тульский «Арсенал» на своем поле уступил «Тюмени» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:2.

Туляки вышли вперед благодаря голу Максима Турищева на 36-й минуте. На 85-й минуте счет сравнял Дмитрий Купцов. Решающий мяч в концовке забил Кирилл Косарев.

«Арсенал» (30 очков) продлил серию без побед в первой лиге до 10 матчей и занимает пятое место в турнирной таблице. «Тюмень» (12) одержала третью победу в сезоне, но остается на последней, 18-й позиции.